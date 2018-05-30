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Tandıra düştü: O anlar kameraya böyle yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Ekmek yaptığı tandıra düştü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Pakistan’da iki kişi tandırın başında ekmek yaparken, hamurları tandıra vuran kişi dengesini kaybederek kafaüstü sıcak tandıra düştü. Ne olduğunu anlamayan diğer kişi de arkadaşına yardım için tandıra bakarken hızla tandırdan çıkan adam olayı ucuz atlattı. Yaşanan o anlar böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
tandır Pakistan düşme

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