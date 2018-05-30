Tandıra düştü: O anlar kameraya böyle yansıdı

Pakistan’da iki kişi tandırın başında ekmek yaparken, hamurları tandıra vuran kişi dengesini kaybederek kafaüstü sıcak tandıra düştü. Ne olduğunu anlamayan diğer kişi de arkadaşına yardım için tandıra bakarken hızla tandırdan çıkan adam olayı ucuz atlattı. Yaşanan o anlar böyle kaydedildi.



PARTNER Saray bu görüntülerden korktu