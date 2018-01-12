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Tankla süpermarkete girdi, alkol çalıp çıktı

İLGİNÇ HABERLER | 12.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rusya'da sarhoş bir adam eğitim alanından çaldığı tank ile süpermarkete girdi. Markete girerek alkol çalan adam, tekrar tanka binerek olay yerinden ayrıldı. Apatiity şehrinde meydana gelen olayda tank ile süpermarkete giren adamın bu akıl almaz davranışı amatör kameralarca kaydedildi.

Rus polisi olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tank alkol

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