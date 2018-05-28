Tarihi gemi sulara gömüldü!

İngiltere’de Gloucester limanında demirli olan MV Oliver Cromwell adlı gemi, restorasyon görüp yeni sahibine teslim edileceği Kuzey İrlanda’ya doğru yola çıkmıştı. Galler açıklarında acil yardım sinyali veren gemideki görevliler, su aldıklarını bildirdi. Ekipler bölgeye giderken 96 yıllık tarihi gemi batıyordu.

1922’de Hollanda’da yapılan geminin 1990’lı yıllarda otele çevrildiği, son yıllarda ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi. Geminin restorasyonun ardından 245 bin sterline satılacağı ifade ediliyordu.

