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Tarihi Kore zirvesinde olay görüntü! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un hareketi dünya gündemini sarstı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasındaki tarihi görüşmede yaşanan bir görüntü dünya gündemini salladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fotoğrafçıya yaptığı hareket bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu, binlerce yorum yağdı.

Tarihi Kore zirvesi tüm dünyada çok konuşulan ana gündem konularından biri olmaya devam ederken görüşme sırasında yaşanan bir olayın görüntüsü tüm dünyanın dikkatini çekti.

Devlet liderlerinin eşleriyle buluşması sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un, Güney Kore liderine eşini tanıştıracağı anda yaşandı olay. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, karısını Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In'e tanıtmaya hazırlanırken o sırada görüntü almaya çalışan fotoğrafçıyı elinin tersiyle itti.

Neye uğradığını şaşıran fotoğrafçı Kuzey Kore liderine bakıp bir anda geri çekildi. Yaşanan o anların görüntüsü bugünlerde dünya gündeminde çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Kuzey ve Güney Kore liderleri uzun yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek tarihi bir adım atmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Kim Jong Un

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kore 40 yıl önce bizden geride idi.Biz din ile uğraşır,cami yaparken ,onlar bilimle uğraşarak fabrika yaptı.Bütün mesele bu.Allah var mış,yok muş*hepsi hikaye
@siliya anlaşılan senin din ile pek alakan yok yani engeline yok.memleketi uçurda görelim çağdaş ve bilgin insan..
@upstairs 40 yıldır cemaatlerin elinde adam nasıl uçursun :)
ADAM HAKLI GAZETECİNİN YAPTIĞI USUL ADAP BİLMEMEK TERBİYESİZLİK VE KESİNLİKLE O GAZETECİ DEĞİL SUNİ GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞAN CİA AJANI ....
yani buda haber mi
Ne var bunda ? Bu mu haber?
adamsın kim...
Gazeteci Güney Kore liderinin önüne geçiyor Kuzey kore lideride çekilmesini istiyor ki itme falanda yok gazeteci bakmadığı için müdahale etmek istiyor çok normal birşey bu nasıl anlatılıyor baksana aynı Tayyibin koltuğunu Putinin itmesi gibi halbuki öyle birşey yok bu nasıl gazetecilik nasıl yorumlama doğrucu olun yanıltıcı olmayın küçük düşüyorsunuz !
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