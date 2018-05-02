Tarihi Kore zirvesinde olay görüntü! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un hareketi dünya gündemini sarstı

Tarihi Kore zirvesi tüm dünyada çok konuşulan ana gündem konularından biri olmaya devam ederken görüşme sırasında yaşanan bir olayın görüntüsü tüm dünyanın dikkatini çekti.

Devlet liderlerinin eşleriyle buluşması sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un, Güney Kore liderine eşini tanıştıracağı anda yaşandı olay. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, karısını Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In'e tanıtmaya hazırlanırken o sırada görüntü almaya çalışan fotoğrafçıyı elinin tersiyle itti.

Neye uğradığını şaşıran fotoğrafçı Kuzey Kore liderine bakıp bir anda geri çekildi. Yaşanan o anların görüntüsü bugünlerde dünya gündeminde çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Kuzey ve Güney Kore liderleri uzun yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek tarihi bir adım atmışlardı.

