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Tarkan taklidi yapan sevimli minik izleyenleri güldürdü.

İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

Tarkan taklidi yapan sevimli minik izleyenleri güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde bir video ile baba olacağını duyuran Megastar Tarkan'ı taklit eden küçük kız sosyal medyada en çok izleyenenler arasına girdi. Evet abla oluyorum sözleriyle Tarkan taklidi yapan küçük kız izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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