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Tartıştığı adamın kucağındaki çocuğa yumruk attı

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 9 saat önce

Arjantin'de güvenlik kamerasına yakalanan olayda kucağında çocuğu olan adam ile bir başka genç arasındaki tartışma yumruklu kavgaya döndü. Genç adamın attığı yumruk babasının kucağındaki çocuğun suratına geldi.

Mendoza eyaletine bağlı Palmira şehrindeki bir mağazada iki adam arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Öfkesine hakim olamayan genç adamın salladığı yumruk babasının kucağında duran, her şeyden habersiz küçük çocuğun suratında patladı.

Yaşanan bu olay saniye saniye kameraya yansırken küçük çocuğun çenesinin kırıldığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kavga Arjantin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boşuna gavur denmiyor bunlara. hiçbi gavur gocunmasın. merhamet olmaz keferelerde.
offf katliamlık kafasını keserler
belli ki profösyonel boksçu. bence ringin ortasına atılıp canının çıkartılması gerekiyor.
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