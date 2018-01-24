Tartıştığı adamın kucağındaki çocuğa yumruk attı

Arjantin'de güvenlik kamerasına yakalanan olayda kucağında çocuğu olan adam ile bir başka genç arasındaki tartışma yumruklu kavgaya döndü. Genç adamın attığı yumruk babasının kucağındaki çocuğun suratına geldi.

Mendoza eyaletine bağlı Palmira şehrindeki bir mağazada iki adam arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Öfkesine hakim olamayan genç adamın salladığı yumruk babasının kucağında duran, her şeyden habersiz küçük çocuğun suratında patladı.

Yaşanan bu olay saniye saniye kameraya yansırken küçük çocuğun çenesinin kırıldığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.