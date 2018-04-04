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Tartıştığı hastanın üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Tartıştığı hastanın üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı!

Hastanede tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe veren kişi canından oldu. Saniye saniye kameralara yansıyan olayda hastaneyi ateşe veren şahısla birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, yakılmak istenen kişi de ağır yaralandı.

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hasta benzin yakma

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