Tartıştığı hastanın üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı!

Hastanede tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe veren kişi canından oldu. Saniye saniye kameralara yansıyan olayda hastaneyi ateşe veren şahısla birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, yakılmak istenen kişi de ağır yaralandı.
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