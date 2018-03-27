Tartıştığı kadını feci şekilde dövdü

Saldırgan, cep telefonuyla konuşmakta olan kadını önce tekme atarak yere düşürdü. Ardından da aynı tekmeyi talihsiz kadının başına attı. Kadın baygınlık geçirirken, ayağından çıkan ayakkabısını alan saldırgansa eşi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.