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Tartıştığı kadını feci şekilde dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Tayland’da bir adam, tartıştığı kadını feci şekilde darp etti.

Saldırgan, cep telefonuyla konuşmakta olan kadını önce tekme atarak yere düşürdü. Ardından da aynı tekmeyi talihsiz kadının başına attı. Kadın baygınlık geçirirken, ayağından çıkan ayakkabısını alan saldırgansa eşi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND kadın kavga

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