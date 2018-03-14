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Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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