Taşıdığı yükle kazaya davetiye çıkardı

İl merkezinde seyir halinde olan bir sürücü, hemen önünde seyir halinde olan pick-up tipi aracının üzerindeki yükü görünce gözlerine inanamadı. Aracın üzerindeki, kendi boyutlarında yükün trafikte yaşanan tehlikeyi görüntüleyen duyarlı sürücü yaşanan tehlikeyi anlatarak, trafik ekiplerinin bu gibi durumlarda denetimlerini artırmasını istedi.

Yaklaşık 2 dakika süren kayıt süresince herhangi bir kaza yaşanmazken, aracın akıbeti bilinmiyor. (İHA)