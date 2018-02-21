HABER

Taşıdığı yükle kazaya davetiye çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 13:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir sürücü, trafiği tehlikeye atan diğer sürücünün hatasını hem görüntüledi hem anlattı.

İl merkezinde seyir halinde olan bir sürücü, hemen önünde seyir halinde olan pick-up tipi aracının üzerindeki yükü görünce gözlerine inanamadı. Aracın üzerindeki, kendi boyutlarında yükün trafikte yaşanan tehlikeyi görüntüleyen duyarlı sürücü yaşanan tehlikeyi anlatarak, trafik ekiplerinin bu gibi durumlarda denetimlerini artırmasını istedi.

Yaklaşık 2 dakika süren kayıt süresince herhangi bir kaza yaşanmazken, aracın akıbeti bilinmiyor. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş sürücü

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kedisinin tepkisini merak etti, bu deneyi yaptı

Kedisinin tepkisini merak etti, bu deneyi yaptı

Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Temizlik yaparken aklı başından gitti

Temizlik yaparken aklı başından gitti

Sosyal medyanın güzel fenomeni köpek balıklarını böyle besledi

Sosyal medyanın güzel fenomeni köpek balıklarını böyle besledi

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Dünyanın en kibar araç kullanan şoförü

Dünyanın en kibar araç kullanan şoförü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.