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Tavşanların kavgası kameralara böyle yansıdı

İLGİNÇ HABERLER | 02.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de üreme dönemine giren tavşanların sokak ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına takıldı.

Merkeze bağlı Demirkaynak Köyü'ndeki maden işletmesinin içine kadar giren, binaların yanlarından geçerek yol ortasında kavga eden tavşanlar tesis çalışanları tarafından kayıt altına alındı.

Cep telefonuyla bu anı kaydeden ve sosyal medyaya atan vatandaşlar, tavşan avının 7 Ocak itibariyle sona erdiğini belirterek, hayvanların üreme dönemine girmeleri nedeniyle avlanmaması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın en sevimli hayvanlarından birisi olan tavşanların kavgası sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kırıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga gümüşhane tavşan

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