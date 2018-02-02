Tavşanların kavgası kameralara böyle yansıdı

Merkeze bağlı Demirkaynak Köyü'ndeki maden işletmesinin içine kadar giren, binaların yanlarından geçerek yol ortasında kavga eden tavşanlar tesis çalışanları tarafından kayıt altına alındı.
Cep telefonuyla bu anı kaydeden ve sosyal medyaya atan vatandaşlar, tavşan avının 7 Ocak itibariyle sona erdiğini belirterek, hayvanların üreme dönemine girmeleri nedeniyle avlanmaması gerektiğini kaydetti.
Dünyanın en sevimli hayvanlarından birisi olan tavşanların kavgası sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kırıyor. (İHA)
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