Tavuğu yüzünden canından oluyordu

Tayland'da motosiklet sürerken, aynı zamanda kucağında taşıdığı tavuğuyla ilgilenen sürücü, dikkati dağılması sonucu otomobille çarpıştı. Kaza anında tavuk kaçarken, ağır yaralı sürücü ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.