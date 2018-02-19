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Tavuğu yüzünden canından oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

Motosiklet sürerken, aynı zamanda kucağında taşıdığı tavuğuyla ilgilenen sürücü, dikkati dağılması sonucu otomobille çarpıştı.

Tayland'da motosiklet sürerken, aynı zamanda kucağında taşıdığı tavuğuyla ilgilenen sürücü, dikkati dağılması sonucu otomobille çarpıştı. Kaza anında tavuk kaçarken, ağır yaralı sürücü ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND tavuk Kaza

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