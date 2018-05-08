Tavuğun oyunu herkesi şaşırtıyor

Sosyal medyada yayılan bir tavuğun görüntüsü izleyenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor. Görüntüdeki tavuk takla atabiliyor. Sahibinin komutunu alıyor ve ardından hünerlerini sergilemeye başlıyor. İşte bu yetenekli tavuğun görüntüleri.

