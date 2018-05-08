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Tavuğun oyunu herkesi şaşırtıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

İşte yeteneğiyle kendine hayran bırakan tavuk.

Sosyal medyada yayılan bir tavuğun görüntüsü izleyenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor. Görüntüdeki tavuk takla atabiliyor. Sahibinin komutunu alıyor ve ardından hünerlerini sergilemeye başlıyor. İşte bu yetenekli tavuğun görüntüleri.

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tavuk yetenek Takla

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