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Tavuk hırsızı tilki kameralara yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kümesten tavuk çalan tilki güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde tavuk çalmak için kümese giren tilkinin girdiği yerden çıkamaması izleyenleri güldürdü.

Akyazı İlçesinde evinin bahçe kısmında bulunan kümesten her sabah tavuklarının eksildiğini gören vatandaş, hırsızı yakalamak için çareyi kümese kamera kurmakta buldu. Sabah uyandığında yine bir tavuğunun eksildiğini ve birisinin de yaralandığını gören vatandaş, kurduğu güvenlik kamerasını açıp, olayın nasıl olduğunu izlemeye başladı.

Gördüğü görüntüler karşısında şaşkına dönen ev sahibi, kümese dadanan hırsızın tilki olduğunu gördü. Vatandaş, tilkinin tavuk hırsızlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler kısa zamanda büyük ilgi gördü. Görüntülerde kümese giren tilkinin girdiği yerden çıkamaması ise izleyenleri güldürdü. Öte yandan görüntülerde tilkinin ilk önce kümese girip bir tavuğu çalması ve daha sonra da tilkinin ikinci defa gelmesi görülüyor (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı Tilki tavuk kümes

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