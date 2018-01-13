Tavuk, zehirli örümcekle karşılaşınca...

Bahçede tuzak kurmuş trapdoor cinsi bir zehirli örümcekle tavuğun karşılaşması böyle sonuçlandı. Trapdoor cinsi örümcek on milyonlarca yıldır değişmeden var olduğuna inanılan ilkel örümcekler olarak adlandırılan bir gruba ait.
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