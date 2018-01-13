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Tavuk, zehirli örümcekle karşılaşınca...

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 15:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bahçede tuzak kurmuş trapdoor cinsi bir zehirli örümcekle tavuğun karşılaşması böyle sonuçlandı. Trapdoor cinsi örümcek on milyonlarca yıldır değişmeden var olduğuna inanılan ilkel örümcekler olarak adlandırılan bir gruba ait.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk zehirli örümcek trapdoor

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