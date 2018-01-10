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Tavukların hayatını kurtaran köpek

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 11:20 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kanada'da bir köpek, karın altında kalan ve donma tehlikesi geçiren tavukları böyle kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
kurtarma köpek tavuk kar

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