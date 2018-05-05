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Tavuklarına Mozart ve Erik Dalı dinletiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 600 tavuk ile yumurta üretimi yapan Hediye Yaka isimli genç girişimci, tesiste tavuklarına müzik dinleterek yumurta verimini arttırdığını söyledi.

Tesisinde kanatlı gezen tavuk projesiyle doğal ve organik bir şekilde yumurta üretimi yapan genç üretici müziği de kullanarak üretimde farklılık oluşturdu. Tavukları stresten uzak tutmak için müzik dinletmeye başladığını kaydeden Yaka, böylece yumurta verimini de arttırdığını dile getirdi.

Hediye Yaka, daha çok aralarında klasik müzik ve Ankara havaları da olan eserleri tercih ettiğini belirtti. Sabah ve öğle saatlerinde müziği açtığını ifade eden Yaka, yüzde 30’lara varan verim artışı gördüğünü aktardı. İnternetten yaptığı bir araştırma ile böyle bir uygulama ile tanıştığını ifade eden Yaka, “Canları sıkılmasın diye müzik açıyorum. İnternette araştırdığımda gördüm ki psikolojileri açısından yararlı oluyor. Müziğin çalmasıyla tüneklerde daha sakin duruyorlar. İnsanlar müzik sesini duyduklarında nasıl sessizleşirse tavuklar da öyle sakinleşiyor” dedi.

Sese alışmaları ve psikolojik olarak strese girmemeleri açısından faydalı olduğu kaydeden Yaka, “Genç çiftçi projesini kazandıktan sonra müziğin psikolojik açıdan faydalı olduğu söylemişlerdi ben de uygulamak istedim. Faydalı oldu. Günün belli saatlerinde sabaha doğru ve öğle saatlerinde müzik açıyorum. Özellikle klasik müzik ve Ankara havalarını daha bir ilgiyle dinliyorlar. Ben de memnunun, kızlarım da memnun. Yumurta artışında faydası oldu. Siz baksanız da arada onların strese girmemesi mümkün değil. Müzik strese girmelerini önlüyor. Yumurta verimine katkı sağlıyor. Yüzde 30 düzeyinde bir oranda fayda sağlıyor. 75-100 arası yumurta verimini arttırdı” şeklinde konuştu. (iHA)

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Anahtar Kelimeler:
tavuk Aydın Mozart erik dalı

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