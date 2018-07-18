Tayland'da beyin yakan eğlence

Tayland'da çekildiği bilgisi verilerek sosyal medyada paylaşılan bir mahalle partisi izlenimi veren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Kimsenin ne yaptığının belli olmadığı partide anlamsız ve garip hareketlerle eğlenen gençlerin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

