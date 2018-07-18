Tayland'da beyin yakan eğlence

Tayland'da çekildiği bilgisi verilerek sosyal medyada paylaşılan bir mahalle partisi izlenimi veren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Kimsenin ne yaptığının belli olmadığı partide anlamsız ve garip hareketlerle eğlenen gençlerin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Okuyucu Yorumları 0 yorum