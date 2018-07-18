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Tayland'da beyin yakan eğlence

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan ve bir eğlenceye ait olduğu düşünülen görüntüleri izleyenler hiçbir şey anlamadı. Kendi aralarında hallerinden memnun olan gençlerin bu görüntüsüne kimse anlam veremedi.

Tayland'da çekildiği bilgisi verilerek sosyal medyada paylaşılan bir mahalle partisi izlenimi veren görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Kimsenin ne yaptığının belli olmadığı partide anlamsız ve garip hareketlerle eğlenen gençlerin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND eğlence

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