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Tek biletle iki kişi sinemaya girmeye çalıştılar

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 15:17 | Son Güncelleme

Filme girmek isteyen iki genç, tek biletle filmi izlemenin yöntemini böyle buldu.

Black Panther filmine girmek isteyen iki genç, tek biletle filmi izlemenin yöntemi olarak tek kişi gibi görünmeye çalışmışlar.

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sinema black panther film bilet

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