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Tek gözünü oynatabilen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Tek gözünü oynatabilen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Sosyal medya fenomeni ve kısa bir süre voleybolla adı anılan Hannah Stocking, paylaştığı videoyla takipçilerini yine şaşırttı. Bu videosunda bir gözünü oynatan güzel fenomen, 6 milyondan fazla izlenen videoda yeteneğini sergiledi.

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Hannah Stocking sosyal medya fenomeni

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