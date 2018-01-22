Tek hamlede yerle bir etti

Ucunda demir küre bağlı olan kepçe operatörü, binanın taşıma kolonuna isabetli bir vuruş yaparak binanın yıkılmasını sağlıyor. O anlar başka bir inşaat işçisi tarafından böyle kayda alınıyor.
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