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Tek hamlede yerle bir etti

İLGİNÇ HABERLER | 22.01.2018 08:21 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Ucunda demir küre bağlı olan kepçe operatörü, binanın taşıma kolonuna isabetli bir vuruş yaparak binanın yıkılmasını sağlıyor. O anlar başka bir inşaat işçisi tarafından böyle kayda alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat yıkım

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