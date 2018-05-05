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Tek teker şovu yapmak isteyen motosikletli maganda dehşet saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 5 kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te ön tekerini kaldırarak ilerlemek istediği motosikletinin kontrolünü kaybeden kişi kaldırımdakilerin arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 5 kişi yaralandı.

TEK TEKER İLERLEMEK İSTEDİ

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. İki kişinin bulunduğu motosiklet ilerlerken güvenlik kamerasına yansıyor. Sürücü bir anda ön tekeri kaldırarak ilerlemeye başlıyor. Ancak tek teker yolculuk kısa sürüyor. Motosiklet kontrolden çıkıyor. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan arkadaşı düşerek yaralanıyor.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Hızla kaldırıma yönelen motosiklet yayaların arasına dalıyor. Motosiklet önce annesinin elinin tutarak ilerleyen küçük bir kıza çarpıyor. Küçük kız yol kenarına savruluyor. Motosiklet daha sonra bir gence çarpıyor. Devrilerek kayan motosiklet, bebek arabasındaki bebeğiyle ilerleyen kadına çarpıyor. Hafif yaralanan kadın hemen yerden kalkarak bebeğinin durumuna bakıyor. Bebeğin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

PANİK ANI DA KAMERADA

Kaza sonrası caddede büyük panik yaşanıyor. Yaşanan karmaşa ve panik kameralara yansıyor. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü ise şok içinde bir süre etrafta dolaşıyor ardından da yaralıların yanına gidiyor. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan yaralıların tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün de ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ifade edildi. (DHA)

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