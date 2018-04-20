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Tekel bayide sarhoş adamla tuhaf diyalog

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Tekel bayi sahibinin sarhoş adam ile diyalog kurmakta zorlandığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Tekel bayi sahibiyle sarhoş adam arasında gayet seviyeli bir konuşma geçiyor. Tekel sahibi her ne kadar yardımcı olmak istese de müşteri ile diyalog kurmakta zorlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
tekel bayi sarhoş adam

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