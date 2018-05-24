Tekneyi suya indiren vinç böyle devrildi

Rusya'da büyük bir tekneyi suya indiren 50 tonluk vinç, Lena Nehri'ne devrildi. Tekne suya indirilirken o anları görüntülemek isteyen çalışanlar, kazayı da kaydetmiş oldu. Yaşanan bu olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bilgisi verildi.
Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!
310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı
Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı
Nipah virüsü alarmı! Aşısı yok ölüm engellenemiyor
Bir garip olay! Eski eşin intikamı acı oldu
Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum