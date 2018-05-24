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Tekneyi suya indiren vinç böyle devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Tekneyi suya indiren vinç böyle devrildi

Rusya'da büyük bir tekneyi suya indiren 50 tonluk vinç, Lena Nehri'ne devrildi. Tekne suya indirilirken o anları görüntülemek isteyen çalışanlar, kazayı da kaydetmiş oldu. Yaşanan bu olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tekne vinç devrilme

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