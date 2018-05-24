Tekneyi suya indiren vinç böyle devrildi

Rusya'da büyük bir tekneyi suya indiren 50 tonluk vinç, Lena Nehri'ne devrildi. Tekne suya indirilirken o anları görüntülemek isteyen çalışanlar, kazayı da kaydetmiş oldu. Yaşanan bu olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bilgisi verildi.

