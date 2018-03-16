Teleferik faciası! Ecel terleri döktüler

Gürcistan'da kış sporları merkezinde arızalanan teleferik yüzlerce insana ecel terleri döktürdü. İnsanlar aşırı hız yüzünden oturdukları koltuklardan fırlamaya başladı. Çıldıran teleferik 8 turistin yaralanmasına neden oldu.
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