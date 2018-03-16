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Teleferik faciası! Ecel terleri döktüler

İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

İnsanlar teleferiğin aşırı hızlanmasından dolayı oturdukları koltuklardan fırladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gürcistan'da kış sporları merkezinde arızalanan teleferik yüzlerce insana ecel terleri döktürdü. İnsanlar aşırı hız yüzünden oturdukları koltuklardan fırlamaya başladı. Çıldıran teleferik 8 turistin yaralanmasına neden oldu.

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Gürcistan Teleferik

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