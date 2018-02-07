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Telefon bataryası elinde patladı

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, telefon tamircisi Ayhan Şahin, tamir ettiği cep telefonunun bataryasının patlayarak alev almasıyla yaralandı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Cuma Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e götürdü.

Ayhan Şahin, aparatıyla söktüğü şişen batarya bir anda patladı ve şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Şahin'in kaşlarının ve saçının bir kısmı yandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa batarya patlama

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