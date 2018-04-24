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Telefon bataryası elinde patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Iğdır’da telefon tamircisinin, tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır’da telefonu tamircisi şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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ığdır TELEFON batarya patlama

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