Telefon bataryası elinde patladı

Iğdır’da telefonu tamircisi şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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