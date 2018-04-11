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Telefoncuda feci kaza! Küçük çocuk bir anda altında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Çin'de Sichuan eyaletinde bulunan alışveriş merkezindeki bir telefoncuda annesi telefonlara bakan çocuk, mağaza içinde oynarken bir anda kabusu yaşadı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de bir telefon mağazasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü kazayı ve ihmali gözler önüne serdi. Görüntülerde annesi dalmış bir şekilde telefonları incelerken dört yaşındaki çocuk ve kuzeni mağazanın sürgülü cam kapısıyla oynuyor.

Ancak cam kapı bir anda tuzla buz oluyor ve çocukların üzerine düşüyor. Telefona bakan anne hızlı davranarak oğlunu alıp oradan uzaklaşıyor. Yaşanan olay sonrasında sağ yanağında yaklaşık 3 santimetrelik kesikler meydana gelen çocuk tedavi altına alındı.

Mağaza çocuğun hastane masraflarını karşıladı. Ancak anne, mağazadan 22.400 sterlinlik tazminat talep etti. Mağaza sorumlusu ise annenin çocuklarla yeterince ilgilenmediğini ifade etti.

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