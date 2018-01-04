Telefonda oynadığı bilgi yarışmasında para kazanan kadın çılgına döndü

Bir bilgi yarışması oyunu olan HQ Trivia oynayan Lauren May isimli kadın oyundan 11,30 dolar kazandı. Oyundan para kazanmanın getirdiği sevinçle çığlık çığlığa kalan kadın kendini yerlere attı.
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