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Telefonda oynadığı bilgi yarışmasında para kazanan kadın çılgına döndü

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 15:44 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bir bilgi yarışması oyunu olan HQ Trivia oynayan Lauren May isimli kadın oyundan 11,30 dolar kazandı. Oyundan para kazanmanın getirdiği sevinçle çığlık çığlığa kalan kadın kendini yerlere attı.

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Anahtar Kelimeler:
oyun TELEFON bilgi yarışması

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne olmuş iddaa da üst mü gelmiş
11,30 DOLARA BU KADAR SEVİNİYORSA BEN ONA 20 $ VEREYİM BEŞİKTAŞ TİRBÜNÜNDE BAĞARSIN. BİDE GERÇEK BEŞİKTAŞLI OLURSA SEVİNCİ İKİYE KATLANIR, ORTALIK YIKILIR.
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