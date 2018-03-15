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Temizliğin son ustası

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Temizliğin son ustası.

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri şaşırttı. Yerdeki su birikintisini tek hamlede uzaklaştıran adam binlerce kez izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik Karadeniz fıkrası

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