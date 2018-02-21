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Temizlik yaparken aklı başından gitti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

Temizlik yaparken aklı başından gitti

Temizlik yapan kadın, elektrik süpürgesiyle kapının arkasını süpürdüğü sırada yaptığı hatayla sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik elektrik süpürgesi kadın

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