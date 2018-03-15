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Temizlikte çığır açan genç

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Temizlik işçisinin yerdeki su birikintisini temizleme görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yerdeki su birikintisini kullandığı çekpasla tek hamlede faraşa doldurmayı başaran temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
çekpas Su temizlik işçisi sosyal medya

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