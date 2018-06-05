Tencerede haşlanan kerevit, sıkışan kolunu koparıp kaçtı

Tatlı su ıstakozu olan kerevitin, haşlandığı tencereden kaçarken çekilen görüntüsü internette bir milyona yakın kişi tarafından izlendi. Görüntüleri çeken ‘Jiuke’ adlı sosyal medya kullanıcısı videoyu Çin’deki paylaşım platformu Weibo’ya yükledi.

Jiuke daha sonra takipçilerine kaçan kereviti ‘evcil hayvan olarak beslemek için aldığını’ söyledi. Jiuke de takipçilerine “Yaşamasına izin verdim. Eve aldım, akvaryumda besliyorum” yanıtını verdi.

Çin restoranlarında son dönemde kerevitle yapılan tarifler oldukça ilgi görüyor. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın Tarım Bakanlığı'na dayandırdığı verilere göre dünyanın en büyük kabuklu hayvan kaynağı Çin. Çin'de kabul hayvan üretimi 2007'de 265.500 tondan, 2016'da 852.300 tona çıktı.

