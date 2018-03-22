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Tepki çeken görüntü! Bisikletliyi böyle ittiler

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

Aracıyla seyir halinde giden arkadaşlar arkalarından gelen bisiklet sürücüsünü iterek ölüm tehlikesi yaşattılar.

Görüntüde aracıyla seyir halinde giden iki arkadaş arkalarından gelen bisiklet sürücüsünü iterek ölüm tehlikesi yaşattılar. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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bisiklet sosyal medya

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