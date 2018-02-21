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Tepki çeken görüntü! iki inatçı keçinin kavgası amatör kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Tepki çeken görüntü! iki inatçı keçinin kavgası amatör kamerada.

İki inatçı keçinin kavgası amatör kamerada. Sosyal medyada yayılan görüntüde iki keçnin herkesin gözü önünde dövüştürülmesi tepki çekti. Kavanın sonunda keçilerden biri, daha fazla dayamayıp yere yığılıyor. İşte o video.

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Anahtar Kelimeler:
keçi kavga

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