Tepkisini soyunarak gösterdi

ABD’nin Cornwall Üniversitesi’nde eğitim gören Letitia Chai, tez sunumu için prova yaparken hocası Rebekah Maggor’un uyarısıyla dondu kaldı. Maggor’un bu sözleri karşısında şok yaşayan Chai, dersten çıktı.

1 hafta sonra tezin gerçek sunumuna da aynı kıyafetle gelen Chai, sınıf arkadaşları ve Maggor’un karşısında kıyafetlerini çıkarmaya başladı. İç çamaşırlarıyla sunumunu yapan Chai, o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Olay görüntünün yayılmasından sonra Maggor, öğrencisinden özür diledi ve üniversite yönetimine yaptığı açıklamada amacının daha profesyonel giyebileceğini vurgulamak olduğunu ifade etti.

