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Tepkisini soyunarak gösterdi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

ABD'de bir öğrenci, üniversite hocasının şortunun çok kısa olduğunu söylemesi üzerine, tepki göstermek için sınıfın ortasında soyundu.

ABD’nin Cornwall Üniversitesi’nde eğitim gören Letitia Chai, tez sunumu için prova yaparken hocası Rebekah Maggor’un uyarısıyla dondu kaldı. Maggor’un bu sözleri karşısında şok yaşayan Chai, dersten çıktı.

1 hafta sonra tezin gerçek sunumuna da aynı kıyafetle gelen Chai, sınıf arkadaşları ve Maggor’un karşısında kıyafetlerini çıkarmaya başladı. İç çamaşırlarıyla sunumunu yapan Chai, o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Olay görüntünün yayılmasından sonra Maggor, öğrencisinden özür diledi ve üniversite yönetimine yaptığı açıklamada amacının daha profesyonel giyebileceğini vurgulamak olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD öğrenci tepki

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