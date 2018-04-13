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Ters dönüş yapan araç motosiklete böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ters dönüş yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ölümden döndü. Sürücünün tepki gösterdiği kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Sultangazi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü, kavşağa geldiği esnada hafif ticari araç ters dönüş yapmak istedi.

Direksiyonu sola kıran sürücünün motosikletliye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan kaza sonrası devrilen motosikletten yere düşen motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan sürücüye de tepki gösterdi. Hatasını kabul eden sürücü özür dilemesinin ardından yoluna devam ederken, motosikletli genç ise motosikletini yerden kaldırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Motosiklet Kaza

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