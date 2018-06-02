Ters şeritte tehlikeli yolculuk

Balıkesir’in en işlek ana arterleri arasında bulunan Bandırma Caddesi'nde ters yönde seyreden elektrikli bisiklet tehlike saçtı. Kask kullanmadan kontrolsüz bir şekilde kendilerine doğru gelen araçları hiçe sayarak ve korna ile yapılan uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yaklaşık olarak 1 kilometre boyunca ters şeritte ilerleyen gençlerin ters yöndeki tehlikeli yolculuğu kaldırıma çıkmaları ile kazasız bir şekilde sona erdi. (İHA)

