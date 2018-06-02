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Ters şeritte tehlikeli yolculuk

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’de elektrikli bisiklet üzerinde ters yönde seyreden gençler kendilerine doğru gelen araçlara aldırış etmeden trafiği tehlikeye soktu.

Balıkesir’in en işlek ana arterleri arasında bulunan Bandırma Caddesi'nde ters yönde seyreden elektrikli bisiklet tehlike saçtı. Kask kullanmadan kontrolsüz bir şekilde kendilerine doğru gelen araçları hiçe sayarak ve korna ile yapılan uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yaklaşık olarak 1 kilometre boyunca ters şeritte ilerleyen gençlerin ters yöndeki tehlikeli yolculuğu kaldırıma çıkmaları ile kazasız bir şekilde sona erdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir tehlikeli yolculuk Ters Şerit

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