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Teskeresini alan askerden annesine sürpriz

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Eve yaklaştığında ise annesine sürpriz yapmak isteyen Mehmetçik duygu dolu anlar yaşattı.

Teskeresini alan Mehmetçik evinin yolunu tuttu. Eve yaklaştığında ise annesine sürpriz yapmak isteyen Mehmetçik duygu dolu anlar yaşattı. Annesiyle sarmaş dolaş hasret gideren gencin o anları...

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