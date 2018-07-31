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Tıkanmış lavaboyu açarken kötü sürpriz

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Tıkanmış lavaboyu açmaya çalışan adam olabilecek en kötü sonucu yaşadı. işte o görüntü.

Sosyal medyada yayılan ve Brezilya'da çekildiği belirtilen görüntü izleyenleri güldürdü. Bir evde tıkanmış olan lavaboyu açmak isteyen adam, tüm gücünü kullanınca olanlar oluyor. içinde kirli su bulunan lavabo, bulunduğu yerden suyla beraber bir anda düşüyor. İşte lavabo açayım derken çığır açan adamın o görüntüsü.

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Anahtar Kelimeler:
Lavabo pompa brezilya

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