Tilki, kedinin ekmeğine ortak oldu

Bayburt’ta dışarıda kedisini ekmekle besleyen bir vatandaş yanına bir tilkinin yaklaştığını görünce şaşırdı. Doğada aç kalan tilki vatandaşın elinden ekmek yiyerek aç karnını doyurdu.

Vatandaş hem kedisinin hem de tilkinin karnını doyurmanın mutluluğunu yaşadı. (İHA)