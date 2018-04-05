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Tilki, kedinin ekmeğine ortak oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bayburt’ta doğada aç kalan tilki, kedinin ekmeğine ortak oldu.

Bayburt’ta dışarıda kedisini ekmekle besleyen bir vatandaş yanına bir tilkinin yaklaştığını görünce şaşırdı. Doğada aç kalan tilki vatandaşın elinden ekmek yiyerek aç karnını doyurdu.
Vatandaş hem kedisinin hem de tilkinin karnını doyurmanın mutluluğunu yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tilki kedi Bayburt

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