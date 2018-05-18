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Timsaha yem olmamak için mücadele eden farenin zor anları

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hayvanat bahçesinde çekilen fare ve timsahın görüntüsü tepki topladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük tepki topladı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntü büyük yankı uyandırdı.

Bir hayvanat bahçesinde bulunan albino cinsi timsahın rutin beslenmesi seasında ilginç görüntüler yaşandı. Timsahın bulunduğu havuza atılan canlı bir fare, timsaha yem olmamak için adeta çırpınıyor. Ancak görevliler her seferinde kurtulan fareyi timsahın yemesi için uygun bir yere itiyor.

Ziyaretçiler tarafından kaydedilen bu görüntü büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik Devletleri albino timsah fare hayvanat bahçesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geri zekalılar, fareyi canlı canlı zorla yedirince içiniz soğudu mu ? keşke bir yerinizi kapıp ısıraydı da bir daha öyle bir şey yapmazdınız belki
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