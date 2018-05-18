Timsaha yem olmamak için mücadele eden farenin zor anları

Sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük tepki topladı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntü büyük yankı uyandırdı.

Bir hayvanat bahçesinde bulunan albino cinsi timsahın rutin beslenmesi seasında ilginç görüntüler yaşandı. Timsahın bulunduğu havuza atılan canlı bir fare, timsaha yem olmamak için adeta çırpınıyor. Ancak görevliler her seferinde kurtulan fareyi timsahın yemesi için uygun bir yere itiyor.

Ziyaretçiler tarafından kaydedilen bu görüntü büyük tepki topladı.

