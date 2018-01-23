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Timsahı beslemek isterken dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER | 23.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dehşet anlarını saniye saniye gösterdi. Timsahı elleriyle beslemek isteyen adam bir anlık boşta bulununca timsah adamın elini kaptı. O anlara tanık olan herkes çığlık çığlığa timsahın adamın elini bırakmasını bekledi.

En sonunda timsahtan kurtulan adamın elinden yaralandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı timsah

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TİMSAH İYİİ BİR DERS VERMİŞ:)))
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