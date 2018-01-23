Timsahı beslemek isterken dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dehşet anlarını saniye saniye gösterdi. Timsahı elleriyle beslemek isteyen adam bir anlık boşta bulununca timsah adamın elini kaptı. O anlara tanık olan herkes çığlık çığlığa timsahın adamın elini bırakmasını bekledi.

En sonunda timsahtan kurtulan adamın elinden yaralandığı görüldü.