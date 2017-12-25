Timsahın köpeği acımasızca avladığı an kamerada

Bir köpeğin timsah tarafından vahşice avlandığı an saniye saniye görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde köpeğin çamurlu su içerisinde bir şey aradığı görülüyor. Sahibi tarafından kamerayla çekim yapılırken biranda suyun içinden çıkan timsah saniyeler içerisinde köpeği alarak gözden kayboluyor.