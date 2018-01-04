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Timsahla şaşırtan dostluk

İLGİNÇ HABERLER | 04.01.2018 11:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Endonezya’da timsah ve balıkçıların dostluğu şaşırttı.

Endonezya’da Doğu Kalimantan bölgesinde bir timsah, balıkçıların yanı başından ayrılmıyor. İnsanlar onu balıkla beslerken, o da sabırla yemeğinin verilmesini bekliyor. Bu kurulması güç dostlukta taraflar, sanki birbirlerine saldırmama sözü vermişler. Zira en ufak bir korku duymuyorlar. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
timsah Endonezya

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