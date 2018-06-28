HABER

Timsahları böyle beslediler

İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

Timsahları böyle beslediler.

Çin'de kayda geçen görüntü tüm dünyada ilgi gördü. Timsahların olduğu gölde beslenen timsahlar ilginç görüntüler oluşturdu.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Karadenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattıKaradenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattı
Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadıKorkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin timsah

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattı

Karadenizli kadına nasıl oy kullanacağını böyle anlattı

Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı

Korkunç olay! Cinsel ilişki sırasında öldü, kimse ayıramadı

Bu işe en çok sevinenler kediler oldu

Bu işe en çok sevinenler kediler oldu

Kolunu damacanaya sıkıştırarak ailesini efsane troll'leyen minik

Kolunu damacanaya sıkıştırarak ailesini efsane troll'leyen minik

Türkiye bu şoförü konuşuyor! Kaza yapan anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi

Türkiye bu şoförü konuşuyor! Kaza yapan anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.