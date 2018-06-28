Timsahları böyle beslediler.

Çin'de kayda geçen görüntü tüm dünyada ilgi gördü. Timsahların olduğu gölde beslenen timsahlar ilginç görüntüler oluşturdu.
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