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Timsahların arasına düşen tavuğun sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Timsahların arasına düşen tavuğun talihsiz sonu ziyaretçilerin kamerasına böyle yansıyor.

Talihsiz tavuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüsü büyük ilgi çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk timsah

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