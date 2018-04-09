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Timsahların yemek kavgası

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Timsahların yemek kavgası!

Kanada'nın en büyük eyaletlerinden olan Ontario'nun başkenti Toronto'da bulunan dünyanın en kalabalık hayvanat bahçesindeki timsahların yemek kavgası amatör kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada timsah yemek

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