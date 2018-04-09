Kanada'nın en büyük eyaletlerinden olan Ontario'nun başkenti Toronto'da bulunan dünyanın en kalabalık hayvanat bahçesindeki timsahların yemek kavgası amatör kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler ilgiyle izlendi.
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