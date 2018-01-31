TIR şoföründen akılalmaz hareket

Dorsesi köprüye büyük gelen TIR sürücüsü yaptığı hareketle izleyenleri şaşkına çevirdi.
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum