TIR'ı kurtarmak isteyen vinçlerin talihsizliği

Dağlık bir yolda yardım bekleyen TIR'ı kurtarmak için iki vinç olay yerinde işlerini yaparken büyük bir kaza meydana geliyor. TIR'ın ağırlığını daha fazla taşıyamayan vinçlerden biri aşağı yuvarlanırken ikinci vinç ise yan yatıp havada asılı kalıyor.
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