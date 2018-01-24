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TIR'ı kurtarmak isteyen vinçlerin talihsizliği

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 08:25 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Dağlık bir yolda yardım bekleyen TIR'ı kurtarmak için iki vinç olay yerinde işlerini yaparken büyük bir kaza meydana geliyor. TIR'ın ağırlığını daha fazla taşıyamayan vinçlerden biri aşağı yuvarlanırken ikinci vinç ise yan yatıp havada asılı kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza vinç TIR

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